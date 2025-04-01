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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.25 19:30

«Арктический диалог»: о власти, карьере, политике и о личном - депутат Госдумы Сардана Авксентьева встретилась с мурманскими студентами

О роли женщины в политике и о том, как сохранить баланс в жизни и карьере, говорила со студентами экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Встреча состоялась в рамках проекта «Арктический диалог». Сардана Владимировна в Мурманск прибыла в числе спикеров площадок Международного арктического форума.

История о том, как новоизбранный мэр Якутска продала все автомобили премиум-класса из гаража администрации, в 2018 году облетела весь интернет. Впрочем, отметила Сардана Владимировна, с меньшим интересом пресса отнеслась к продолжению стратегического плана: ведь вырученные средства за премиальные внедорожники были направлены на оплату услуг социального такси, которым пользуются маломобильные граждане города. Об этом и других фактах, политической карьере и роли наставничества депутат Государственной Думы рассказала студентам Мурманска в откровенном «Арктическом диалоге».

Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы: «Я верю в них, верю в наше будущее, так как и в семье, и в обществе старшие всегда должны говорить с молодёжью».

Встреча политического деятеля с молодёжью города-героя стала возможной благодаря Международному арктическому форуму, куда Сардана Авксентьева приехала, чтобы обсудить, в том числе, экологические темы. Так, на одной из площадок депутат выступила как спикер, дав экспертную оценку мерам адаптации в своём регионе к процессам таяния многолетней мерзлоты.

Впрочем, больше ребят интересовала политическая карьера депутата Госдумы. Здесь, отмечает Сардана Владимировна, главный критерий – человечность.

Сардана Авксентьева, депутат Государственной Думы: «Я всегда говорю, что первым принципом и правилом, когда человек может быть допущен к работе с людьми, - это любить людей. Если ты не любишь людей, то тебе надо заниматься чем-то другим. Потому что работать с людьми трудно, здесь не нужно надеяться на поощрения, потому что аудитория большая, времена непростые, поэтому целеполагание и устремления человека – это очень важно№.

«Вы видите перед собой женщину, в первую очередь, а не политика», – отметила Сартана Владимировна. Она рассказала, как ей приходилось и до сих пор приходится ломать стереотипы, однако, самой главной поддержкой экс-мера Якутска остаётся супруг, рядом с которым Авксеньтьева чувствует себя способной перевернуть мир, но при этом позволяет себе быть хрупкой и уязвимой.

Вопросы молодёжи касались совершенно разных сфер. Например, Сардана Владимировна рассказала о том, что сама ведёт свой телеграм-канал, отвечает на комментарии, активно помогает тем, кто просит защиты или поддержки.

За самые смелые и интересные вопросы, по традиции, ведущие «Арктического диалога» вручили приятные подарки активным студентам.

Гисмат Саламов, студент Мурманского филиала Уральского регионального колледжа: «Мой последний вопрос был связан с политикой, потому что знаю многих, кто хотел бы связать свою деятельность с политикой».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Формат неформальной беседы, живого диалога и подразумевает различные вопросы. А они касаются и профессиональной деятельности, могут поставить в неловкую ситуацию, так и жизненные – про наставничество, про детские мечты. Для спикеров это вызов, потому что даже на самые простые вопросы порой сложно ответить».

Опыт работы в исполнительной власти позволяет Сардане Владимировне в статусе государственного политического деятеля продвигать инициативы, которые не просто что-то запрещают, а позволяют учитывать интересы предпринимателей, блогеров и рекламодателей для того, чтобы эти сферы развивались без рисков для государства.

 

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