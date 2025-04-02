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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.25 19:30

«Арктический диалог» состоялся в МАУ в рамках Международного арктического форума

Участники Международного арктического форума побеседовали со студентами Мурманского арктического университета о развитии региона, о том, как разные сферы жизни Заполярья можно интегрировать в экономику не только области, но и целой страны.

Роман Голунов, заместитель председателя научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, рассказал мурманским студентам о том, как развитие технологий помогают в освоении заполярных территорий, о том, как интегрировать эти решения в экономику страны.

«Арктический диалог» с заместителем председателя научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы состоялся в МАУ в рамках Международного арктического форума.

Роман Голунов, заместитель председателя научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы: «В Мурманской области вокруг известного города Мончегорска есть промышленные отвалы. Безусловно, подойдёт время, компании-владельцы и местные власти подойдут к расширению программ рекультивации и вовлечение этого в хозяйственный оборот. Но будет это делаться уже с учётом мастер-планов и новых подходов. На этих территориях будут организованы общественные пространства, а вот то, как это делать оптимально с учётом всех современных знаний и навыков, конечно, мы можем тоже поделиться».

Матвей Куклин, студент Мурманского арктического университета, поделился своей технологией интеграции АйТи в образовательную сферу. Он вместе с командой разработал физическую установку для демонстрации различных экспериментов школьникам.

Матвей Куклин, студент МАУ по направлению виртуальных технологий и дизайна: «Наш стартап заключался в разработке установки, для каждого конкретного опыта разрабатывается установка и программное обеспечение к ней соответствующее. Датчики с установки считывают данные, выводят на электронную доску, которая сейчас есть во многих классах. Данные графики вводят в зависимости, то есть, позволяет детям наглядно видеть физические явления и последующие закономерности».

Технологическое предпринимательство интересно и Дарье Поповой. Девушка учится на первом курсе университета, но уже принимала участие в конкурсе «Студенческий акселератор» со своим проектом.

Дарья Попова, студентка МАУ по направлению ТПО: «Я с командой создавала «Мурманский печатный пряник». Есть пряники вырубные, которые более популярны, когда из теста какая-то форма вырубается и заливается глазурью. А печатные – это рельефные пряники. Они как куличики у детей: закладывается тесто в форму, переворачивается и полностью рельеф отпечатывается».

На вопросы по этим и другим стартапам мурманских студентов ответили спикеры Международного арктического форума в рамках сессии «Арктический диалог».

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