Арктический фестиваль «Териберка» перенесли на август 2021 года

Ситуация с короновирусом в Мурманской области ухудшается с каждым днём. Именно поэтому организационным комитетом по подготовке и проведению VI Арктического фестиваля было принято решение перенести мероприятие на 21 и 22 августа.

Сообщается, что ранее поданные заявки от потенциальных участников сохраняются, совсем скоро организаторы будут связываться с ними для подтверждения участия в фестивале в августе месяце.