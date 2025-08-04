Арктический и антарктический научно-исследовательский институт готовит ротацию полярников дрейфующей станции «Северный полюс-42»

Сменный состав учёных и экипажа доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников».

Рейс стартует в середине августа из Мурманска и продлится около двух месяцев, за которые судно преодолеет 9000 километров пути. Попутно экспедиция посетит научно-исследовательский стационар на архипелаге Северная Земля.

Также предусмотрена передислокация ледостойкой платформы и повторное развёртывание ледового научного лагеря.