День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.25 19:30
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт готовит ротацию полярников дрейфующей станции «Северный полюс-42»
Сменный состав учёных и экипажа доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников».
Рейс стартует в середине августа из Мурманска и продлится около двух месяцев, за которые судно преодолеет 9000 километров пути. Попутно экспедиция посетит научно-исследовательский стационар на архипелаге Северная Земля.
Также предусмотрена передислокация ледостойкой платформы и повторное развёртывание ледового научного лагеря.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Выжить в Чернобыле». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Во время традиционной встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами были подняты вопросы необходимости замены входной двери, ремонта подъезда и обновления почтовых ящиков-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе