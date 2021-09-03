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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.21 19:30

«Арктический пляж» очистили от мусора

Совсем скоро в столице Заполярья появится новое место притяжения как для местных жителей, так и для гостей из других регионов нашей страны - собственный «Арктический пляж». Именно его выбрали активисты Единого волонтёрского центра для традиционного субботника. Участие в нём приняла и специально приглашенная гостья – популярная ведущая Ирена Понарошку.

Даже капризная северная погода не смогла помешать волонтёрам провести субботник на берегу будущего места отдыха – «Арктический пляж», находящегося возле прибрежного городского авторынка. Совсем недавно это место не отличалось привлекательностью, а назвать его туристическим и вовсе язык не поворачивался: горы мусора перекрывали чудесный вид на Кольский залив. Своё преображение он начал благодаря инициативе неравнодушных мурманчан. Поддержать волонтёров и выразить благодарность приехала и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сегодня я хочу сказать спасибо тем небезразличным людям, которые проявляют такие инициативы, которые выходили на этот пляж совершенно без пафоса, без камер и журналистов, призывали всех убирать мусор, потому что очень красивые территории, которые находятся близко к городу могут жить».

Бывший пустырь потихоньку превращается в приличную зону отдыха: убран мусор, установлены арт-объекты, а также «волонтёрские» скамейки и качели, прочность которых уже успел оценить глава инициативной группы «Наш Мурманск» Евгений Никора.

Евгений Никора, глава инициативной группы «Наш Мурманск»: «Я сюда уже в пятый раз приезжаю, это уже привычное для меня место. Важно, что это место выбрали мурманчане. Начали облагораживать его волонтёры. Действительно, за год оно преобразилось. Это ещё далеко до объекта благоустройства, но важно, что по инициативе Андрея Владимировича в стратегию «На Севере - жить» и в план мероприятия «Наш Мурманск» эта территория «Арктический пляж» уже включена».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в ближайшее время проведём конкурс, чтобы послушать идеи, как его благоустроить. Это должна быть территория, сохраняющая прелесть природы, вид на Кольский залив. Такие элементы благоустройства, чтобы тут было приятно проводить время. Мы этот объект будем точно благоустраивать, такое решение уже принято».

Участие в субботнике приняла популярная телеведущая и экоблогер, а также амбассадор движения «Чистая Арктика» Ирена Понарошку. Выдержка и сила духа северных волонтёров восхитили её до глубины души.

Ирена Понарошку, экоблогер: «Я просто вижу, насколько другие у вас условия. У нас там жара дикая, мы сгораем, потеем, а у вас тут жесть, субботники идут по 2-3 часа. У нас обычно в Азии по часу. Люди, которые здесь выходят убирать даже в такую погоду – это реально героизм. Я потрясена».

Героизм на этом не заканчивается. После уборки Арктического пляжа популярная телеведущая совместно с активистами Единого волонтёрского центра направилась в Териберку, чтобы продолжить очищать Арктику от мусора.

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