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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.21 19:30

Арктический театр - сцена на улице, зрители на ногах

Театр не всегда должен быть со сценой и зрительным залом. Особую популярность в стране набирает новый формат - «Театр на ногах» – современные тенденции дошли и до Заполярья. Удивительный спектакль -прогулку с песнями и танцами подготовил Арктический театр.

Любителям театральных постановок придётся немного подвигаться – премьера спектакля-прогулки в наушниках  под названием «Ты просто забыл об этом» состоится уже в эти выходные. Участниками постановки Арктического театра станут не профессиональные актеры, а мурманчане, которые пройдут маршрут, преодолевая свои страхи и открывая новые способности.

Валерий Сакович, актёр Арктического театра: «Мы буквально за месяц получили весь текст, поняли, как это будет работать на деле, один разочек прошлись по маршруту, потом оставалось только репетировать, репетировать и репетировать».

Стоит знать несколько важных нюансов: приобретать билеты необходимо заранее на сайте театра, купить его прямо перед перформаносом не получится. Принять участие могут все желающие, даже беременные женщины, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Будьте уверены – равнодушным не останется никто, подчеркивает режиссёр необычной постановки. 

Евгений Гоман, режиссёр Арктического театра: «Мы будем идти в течение часа по очень живописным местам, будем петь, танцевать, играть в разные игры и так далее. Этот спектакль про внутреннюю свободу, о том, могу ли я себе позволить на людях танцевать, петь, взаимодействовать с ними. Мне хочется верить, что этот спектакль сделает жителей города счастливее».

Помешать может только суровая северная погода, если температура опустится ниже 25 градусов или будут штормовые условия, спектакль скорее всего отменят.

 

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Мореман
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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