Арктический театр - сцена на улице, зрители на ногах

Театр не всегда должен быть со сценой и зрительным залом. Особую популярность в стране набирает новый формат - «Театр на ногах» – современные тенденции дошли и до Заполярья. Удивительный спектакль -прогулку с песнями и танцами подготовил Арктический театр.

Любителям театральных постановок придётся немного подвигаться – премьера спектакля-прогулки в наушниках под названием «Ты просто забыл об этом» состоится уже в эти выходные. Участниками постановки Арктического театра станут не профессиональные актеры, а мурманчане, которые пройдут маршрут, преодолевая свои страхи и открывая новые способности.

Валерий Сакович, актёр Арктического театра: «Мы буквально за месяц получили весь текст, поняли, как это будет работать на деле, один разочек прошлись по маршруту, потом оставалось только репетировать, репетировать и репетировать».

Стоит знать несколько важных нюансов: приобретать билеты необходимо заранее на сайте театра, купить его прямо перед перформаносом не получится. Принять участие могут все желающие, даже беременные женщины, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Будьте уверены – равнодушным не останется никто, подчеркивает режиссёр необычной постановки.

Евгений Гоман, режиссёр Арктического театра: «Мы будем идти в течение часа по очень живописным местам, будем петь, танцевать, играть в разные игры и так далее. Этот спектакль про внутреннюю свободу, о том, могу ли я себе позволить на людях танцевать, петь, взаимодействовать с ними. Мне хочется верить, что этот спектакль сделает жителей города счастливее».

Помешать может только суровая северная погода, если температура опустится ниже 25 градусов или будут штормовые условия, спектакль скорее всего отменят.