Арктический театр готовится удивлять северян и гостей региона в новом сезоне

«Встретить своего дракона», «свежий ветер», «экспериментирующий» - так характеризуют актёры Арктический театр, который в столице Заполярья действует уже около 10 лет.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать о том, как проходит очередной театральный сезон у независимого театра, какие ближайшие планы и цели

В начале сентября в Арктическом театре стартовал 9-й театральный сезон. Как репетиции, так и выступления коллектива проходят на разных площадках. По словам актёров, благодаря этой специфике можно прочувствовать определённую свободу. «Не ограничены ничем, а это значит, что больше возможностей для творческого самовыражения», - подчеркивают они.

Вячеслав Бурцев, актёр и хореограф Арктического театра: «Наша работа – на грани эксперимента! Мы постоянно в поиске нового какого-то языка. Если нас сравнить с другими нашими театрами, которые работают с какими-то академическими формами, в основном, то мы здесь в поиске. Ищем новые формы, ищем себя. Арктический театр – театр молодой и мы растём».

В Арктическом театре актёры работают в разных сценических форматах: импровизационные представления, шоу в формате сторителлинга, публичные театральные читки, аудио-прогулки. Большой популярностью пользуется их уличный спектакль.

Валерий Сакович, актёр Арктического театра: «Гостями этого спектакля становятся – не поверите кто – гости города. Чаще всего из Калининграда, из Москвы, Санкт-Петербурга. Они таким образом знакомятся с нашей прекрасной местностью, знакомятся с театрально-культурной жизнью города. В формате, не когда им нужно сидеть на стульях ровно, а всё-таки - какого-то непосредственного взаимодействия с актёром, с природой, с горожанами».

Одна и самых ярких особенностей Арктического театра – это, конечно, импровизационное шоу «Выкрутасы». Которое существует более восьми лет и собирает полные залы. Северный зритель сам может стать участником представления.

В этом сезоне будет возвращение и полюбившихся ранее зрителю форматов.

Валерий Сакович, актёр Арктического театра: «С прошлого года мы не делали шоу сторителлинга, а это очень уютный и комфортный формат, когда люди без подготовки, не актёры, а простые горожане могут прийти и рассказать свою историю, поделиться чем-то сокровенным и рассказать о том, что у них на душе, по какому-то вопросу – по той теме, которую мы для них заранее подготовили».

У актёров, безусловно, не иссяк поток вдохновения и им есть чем удивить арктического зрителя в этом новом театральном сезоне. Ребята планируют сделать ещё один зимний спектакль, а также пластический перфоманс с музыкантами.