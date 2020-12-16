Арктический театр представил новый видеоспектакль-прогулку «Фильтры»

Чтобы стать зрителем интерактивной постановки, достаточно взять с собой смартфон и наушники.

Режиссер Евгений Гоман совсем недавно поменял министерское кресло на режиссёрское и Арктический театр - его детище, снова стал радовать премьерами. Талантливая команда смогла создать спектакль в необычном видеоформате. Для просмотра представления достаточно иметь смартфон, наушники и тёплые варежки.

Дмитрий Калашников, видеограф: «Мы вдохновлялись зарубежными проектами, их тематика была военная. Мы решили перенести её в красочную и легкую атмосферу».

Видеопрогулку по городу сопровождает саундтрек, созданный Алексеем Гоманом, изветным исполнителем и родным братом Евгения. Такая коллаборация для них стала первым серьёзным совместным театральным проектом.

Евгений Гоман, режиссер Арктического театра: «Я давно мечтал с Лешей что-то сделать. Мы с ним созвонились и ему стало интересно».

Главным героем постановки становится сам зритель. Актеры во время спектакля идут по определенному маршруту от памятника Кириллу и Мефодию до Николая Чудотворца.

Валерий Сакович, администратор Арктического театра: «Любой человек может пройти по маршруту не с целью узнать исторические факты, а познакомиться с людьми, атмосферой, с прекрасными видами. Это чудесная экскурсия по незаезженному месту».

Такой необычный спектакль наверняка вызовет интерес у горожан и гостей города, поэтому можете не удивляться, если встретите на своём пути улыбающихся людей, которые уткнувшись в смартфоны гуляют возле памятников.

Екатерина Новикова, участница экскурсии: «В первый раз я на такой видеопрогулке. Ничего сложного нет, ввела код и сразу увидела осень солнечную, а сейчас снежок. Погружение в атмосферу осени и тех событий, которые происходили здесь».

Посмотреть спектакль «Фильтры» можно на сайте Арктического театра. Сейчас, когда полярная ночь в разгаре, такая постановка поможет зарядиться новыми эмоциями и развеет скуку.