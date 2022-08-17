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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.22 19:30

«Арктический троллейбус» вышел на городской маршрут

17 августа 1977 года рано утром ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. В честь 45-летия этого знаменательного события компания «Атомфлот» совместно с троллейбусным депо выпустили на маршрут «арктический троллейбус».

17 августа 1977 года рано утром ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. В честь 45-летия этого знаменательного события компания «Атомфлот» совместно с троллейбусным депо выпустили на маршрут «арктический троллейбус».

На бортах этого троллейбуса нанесено изображение гордости ледокольного флота Советского Союза атомохода «Арктика». Именно она, прорубив сотни километров льда, первой в надводном положении достигла макушки земли - географической точки Северного полюса. В августе 1977 года экипаж установил на льду флаг, вокруг которого водили хоровод. Помимо этого, за 15 часов, что судно находилось на полюсе, учёные выполнили целый комплекс исследований. 

Но вернемся в наши дни, на предприятие «Электротранспорт». По словам руководства предприятия, с 17 по 19 августа на памятном троллейбусе можно будет прокатиться бесплатно. Ходить он будет по хорошо известным мурманчанам маршрутам номер 3 и 4.

Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт»: «Атомфлот» сделал подарок для пассажиров данного троллейбуса. В салоне кондуктор, который буде напоминать пассажирам, когда они будут оплачивать проезд, что не нужно его оплачивать. «Атомфлот» оплатил эти поездки за вас. Можно этот троллейбус увидеть на Яндекс.Карте, 2ГИС, «Умный транспорт» и у нас на сайте предприятия в режиме реального времени».

Покорение Арктики можно сравнить с запуском человека в космос. Экспедиция 1977 года доказала, что для человека нет практически ничего невозможного. В конце прошлого века по столице Заполярья уже колесил похожий троллейбус, правда, его оформление было несколько более скромным.

Троллейбус с изображениями легендарной «Арктики» на бортах будет курсировать по городу в течение года. 

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