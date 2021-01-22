Арктический ветер будет работать на пользу северянам

Энергетическая компания «Энел Россия» намерена реализовать первый в Мурманской области проект по строительству ветропарка недалеко от Териберки. Перспективы развития отрасли осудили на встрече энергетики и глава администрации города.

Месторасположение ветропарка выбрано не случайно. На побережье Баренцева моря очень высокая доля ветреных дней. Установленная мощность по выработке электроэнергии составит 201 МВт, в работе будут задействованы 57 ветроустановок. Такой «зелёный» способ генерации энергии значительно сократит выбросы углекислого газа в атмосферу, подчеркивают энергетики, а что это даст Мурманску, пояснил Евгений Никора.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это закладывает дополнительные мощности для промышленного развития, энергоёмких потребителей на территории нашего муниципального образования на ближайшие 50 лет. Это важный и долгосрочный проект».