Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» представлен на национальном конкурсе достопримечательностей «Russian Traveler Awards 2022» в номинации «Культурно-исторический объект»

Голосование от журнала «Russian Traveler» посвящено главным туристическим возможностям нашей страны. Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за читателями.

Поддержать в голосовании Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» можно перейдя по ссылке. Или вбив в поиск «Russian Traveler Awards 2022» и выбрав нужную номинацию.

Голосование от журнала «Russian Traveler» посвящено главным туристическим возможностям нашей страны. Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор – за читателями.

Итоги голосования будут подведены в ноябре.