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День за днём с «Арктик-ТВ»16.11.17 19:30

Арктический закон не учитывает интересов Арктических регионов

Об этом на выездной сессии Петербургского международного форума, прошедшей в Мурманске, в рамках Мурманской международной деловой недели заявила губернатор Марина Ковтун. Кроме того, во время мероприятия специалисты ещё раз обсудили вопросы использования энергоизбыточности Заполярья во благо жителей региона.

В Мурманской области сегодня работают более 20 электростанций, а потребителей на весь объём вырабатываемой энергии нет. Сегодня избыток электричества эксперты оценивают в 350 мегаватт. После того, как в эксплуатацию введут ветропарк на севере региона, выработка электроэнергии вырастет до 500 мегаватт. При избытке электроэнергии и её невысокой стоимости, большинство котельных на территории региона работают на дорогостоящем привозном мазуте. Ситуацию можно изменить, уверена губернатор Марина Ковтун, но для этого необходимо поменять федеральный закон.

- Сегодня жители Мурманской области не могут пожаловаться, что у нас есть какие-то перебои с теплом, что у нас нет топлива, что котельные не работают, - говорит  Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Этого  нет у нас, мы расстались с этой проблемой пять лет назад. Но мы хотим двигаться дальше. Хотим решать те проблемы, которые на первый взгляд, не решаемые. Но, поговорив со специалистами в Министерстве энергетики, с теми людьми, которые хотят решать эти вопросы, с нашей настойчивостью, я думаю, мы их решим.

Законопроект, предлагающий продавать избыточную электроэнергию по более низкой цене, руководство Мурманской области отправило в правительство Российской Федерации ещё в начале года. Он, по мнению губернатора, не только подстегнёт появление в Заполярье электрокотельных, но и выгодно отразится на инвестиционном климате региона. Однако, ответа на предложение до сих пор нет.

- Не первый год обсуждается вопрос отдельных льготных решений для Арктической зоны. Это не простой вопрос, потому что он затрагивает многих участников электроэнергетического рынка, - отметил во время обсуждения Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации. - Действительно, там, где кому-то что-то нужно дать, у кого-то что-то нужно забрать. И это всегда вызывает большие и трудные споры. Тем не менее, мы договорились продолжить эту работу на более фокусном, проектном подходе.

Негативно Марина Ковтун высказалась и об Арктическом законе, который разрабатывают уже несколько лет. Его последняя редакция, по мнению губернатора, не учитывает интересы жителей Арктических регионов. Тем не менее, часть гостей, прошедшей в Мурманске выездной сессии Петербургского международного экономического форума, уверены, что закон необходимо вносить в Госдуму и дорабатывать его уже в процессе принятия.

- По крайней мере, законопроект есть, по нему уже можно что-то делать, - отмечает Игорь Чернышенко, сенатор Совета Федерации от Мурманской области. -  Пока полтора, три, четыре года мы говорили о том, что есть какие-то законы, которые где-то есть, но никто их реально не видел. Сегодня, вроде бы, опубликована редакция, которую Министерство экономического развития РФ готово внести в правительство. Теперь есть с чем работать. Вот в этом его плюс. Минус в том, что там есть очень много статей, которые провозглашены, но не работают. В этом наша задача, сенаторов и депутатов, дополнить их работающими нормами.

Не обошлось на сессии и без обсуждений крупных инфраструктурных проектов, таких как Мурманский транспортный узел и Кольская верфь. На последний, большие надежды возлагают портовики. Сегодня часть работы им даёт порт Сабетта. Однако, стройка там подходит к завершению, а успешный бизнес привык планировать на перспективу.

- Мы серьёзно ориентируемся на один из самых крупнейших, я думаю, проектов в истории России и  стратегический для Мурманской области, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Этот проект Кольской верфи. И я уверен, если этот проект приобретёт активную фазу своего развития, то работы для обеспечения данного объекта хватит всем в территории присутствия Мурманска.

Свои конкурентные преимущества Мурманская область знает, уверена Марина Ковтун. Сюда привлекают кадры, начиная с детского сада, меняют систему образования, ориентируя её на жизнь и работу на севере. Однако, многое зависит и от федеральной власти, без поддержки которой быстрое развитие арктических территории невозможно.

- Мы лучше других понимаем свою роль и место. Но хотели бы, чтобы и на уровне государства точно также, адекватно, с перспективным взглядом, даже не в завтра, а уже в после-после завтра, принимались бы ключевые решения на которые мы, конечно же, рассчитываем, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

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