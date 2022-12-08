Арктической кухне научат будущих поваров: в индустриальном колледже запускают дополнительный курс обучения

Занятия будут проводить ведущие шеф-повара области.

Арктическая кухня – один из главных символов Мурманской области. Необычные вкусы северных продуктов не только удивляют гурманов со всего света, но и заставляют их возвращаться к нам снова и снова. Популярность «бренда» растёт с каждым годом. В кулинарную моду входят не только новые блюда, но и возрождаются старые рецепты. Готовить их правильно и преподносить гостям и жителям Заполярья сейчас могут шеф-повара ведущих ресторанов. А скоро будут и студенты индустриального колледжа.

Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа: «Для нас это большого труда не составит. Мы полностью заинтересованы в этом. Материально-техническая база есть, необходимые продукты будут. И кадры тоже есть у нас».

Да, обучение арктической кухне теперь будет проходить на базе этого учебного заведения. За практические уроки отвечают ведущие шеф-повара нашего региона, а теорию преподаст автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Но перед началом обучения студентов необходимо провести лекцию для преподавателей колледжа.

Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», автор-методист курса «Арктическая кухня»: «Преподавателей тоже нужно готовить к тому, что когда-нибудь им нужно будет преподавать арктическую кухню. Поэтому преподавателей мы тоже должны готовить. Колоссальная популяризация профессии случилась, арктическая кухня стимулирует молодых людей выбирать поварскую профессию».

И благодаря такому подходу к обучению, наш регион в ближайшее время может стать на уровень выше в кулинарном мастерстве.