Арктическую бригаду Северного флота пополнили первые новобранцы осенней призывной кампании
Все соединения береговых войск Северного флота комплектуются по смешанному принципу. Часть должностей рядового состава предоставлено для военнослужащих по призыву. Молодое пополнение зачислено в учебную роту. Им предстоит пройти основы военной подготовки, изучить свои обязанности и требования общевоинских уставов.
Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады. Во время прохождения службы по призыву каждый из ребят имеет возможность заключить контракт и продолжить отдавать конституционный долг Родине на профессиональной основе.
Призывники обеспечены военной формой и обувью, каждому выданы комплект средств личной гигиены и сумка для вещей. Перед прибытием в войска молодые военнослужащие прошли барьерный медицинский контроль, а в дальнейшем будут привиты от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник-V».