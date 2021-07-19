Арктическую станцию « Снежинка-2» возведут в Териберке

В Териберке построят международную арктическую станцию «Снежинка». О создании автономного комплекса стало известно во время встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ректором Московского физико-технического института Дмитрием Ливановым.

Во время недавнего визита в Москву губернатор Андрей Чибис посетил Московский физико-технический институт. Ректор вуз Дмитрий Ливанов и глава региона обсудили проект создания на территории Мурманской области второй международной арктической станции «Снежинка».

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ: «Мы также обсудили реализацию проекта «Снежинка-2». Хоть это и будет вторая международная арктическая станция, но она имеет серьёзные отличия от той, которая создаётся на Ямале. Особенно с точки зрения технологий, логистики и аспектов исследовании.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, основная цель сотрудничества – поднять уровень преподавания таких дисциплин как математика, физика, информационные технологии и др. Необходимо сделать так, чтобы абитуриенты, которые хорошо сдали экзамены и успешно окончили школы, но не набрали достаточно баллов для поступления в Московский физико-технический институт, всё равно смогли учиться по партнёрским программам в региональных университетах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Совсем недавно мы подписали соглашение между МГТУ и МФТИ. Благодаря Дмитрию Викторовичу, его активной позиции и поддержки наших инициатив в части развития науки и образования в Мурманской области, а также арктических проектов. Сегодня мы обсудили «дорожную карту».

Что касается проекта «Снежинка-2», то на станции исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана. Для школьников будут проводить обучающие курсы и поездки.