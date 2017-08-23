«Арктик трофи 2017» - москвичи собираются конкурировать с апатитской командой

7 команд из Норвегии, три из Мурманска и несколько квардрациклистов - участники гонки «Арктик трофи 2017» готовятся к старту.

Своё намерение включиться в борьбу на бездорожье подтвердили два чемпионских дуэта из Москвы. Они станут главными соперниками команды из Апатитов, которой организаторы пророчат победу в соревнованиях.

«Арктик трофи» стартует 3 сентября из Кандалакши. Экстремалам в течении недели предстоит преодолеть 400 километров пути - от Белого до Баренцева моря. Точный маршрут гонки пока держится в секрете.

Список участников ещё открыт, заявку можно оставить на официальном сайте «Арктик трофи 2017» .