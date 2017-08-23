День за днём с «Арктик-ТВ»23.08.17 19:30
«Арктик трофи 2017» - москвичи собираются конкурировать с апатитской командой
7 команд из Норвегии, три из Мурманска и несколько квардрациклистов - участники гонки «Арктик трофи 2017» готовятся к старту.
Своё намерение включиться в борьбу на бездорожье подтвердили два чемпионских дуэта из Москвы. Они станут главными соперниками команды из Апатитов, которой организаторы пророчат победу в соревнованиях.
«Арктик трофи» стартует 3 сентября из Кандалакши. Экстремалам в течении недели предстоит преодолеть 400 километров пути - от Белого до Баренцева моря. Точный маршрут гонки пока держится в секрете.
Список участников ещё открыт, заявку можно оставить на официальном сайте «Арктик трофи 2017» .
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
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Последние комментарии
Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
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