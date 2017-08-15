«Арктик трофи 2017» – подготовка начинается с интриг

В этом году легендарные внедорожные соревнования обещают быть жаркими.

Маршрут самой северной гонки на квадроциклах и внедорожниках в этом году снова пройдет между Белым и Баренцевым морем, но вот где именно будет дан старт, пока неизвестно.

В последние годы любители бездорожья отправляются на маршруты гонки из Кандалакши, в этом, вполне возможно, старт «Арктик трофи» состоится из Мурманска. Ещё одна интрига в том, какой стране удастся получить импровизированный кубок чемпиона. Впервые на соревнования намерены заявиться сразу девять экипажей из Норвегии. Настроены они очень серьёзно.

- Норвежцы очень серьёзно относятся к этому мероприятию, - говорит Владимир Ежов, организатор гонки «Арктик трофи 2017». - Они долго собираются, в этом году их большая команда приезжает с намерением наконец-то победить, что им давно не удавалось. Они года три назад приезжали большой командой, но наши соседи не знали, что такое «Арктик трофи» и морально оказались не готовы. Они развернулись на середине гонки, посчитав, что оттуда, куда ехали наши гонщики, им будет невозможно вернуться.