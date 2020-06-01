«Арктик-ТВ» - в эфире уже 12 лет!

1 июня – это не только День защиты детей и День Северного флота. Эта дата особенная и для нас - сегодня «Арктик-ТВ» празднует 12-летие!

1 июня 2008 года в эфир вышел первый выпуск новостей на «Арктик-ТВ». Независимый, оригинальный, как принято сегодня говорить – настоящий северный контент. Журналисты телеканала держат в курсе событий жителей Мурманской области - от Никеля до Кандалакши. А на наших онлайн-площадках частыми гостями стали и жители России, и зарубежья.

Первое, что слышат наши зрители, включая « Арктик-ТВ» в 19.30 из любого выпуска новостей, кроме сегодняшнего: «Здравствуйте. Вы смотрите новости на телеканале «Арктик-ТВ!».

Каждый из сотрудников телередакции вкладывает частичку души в свой материал, а по-другому никак. Зрителю ведь не соврешь, иначе он не поверит. Вот и трудимся мы ежедневно - и в праздники, и в выходные, и даже в свои дни рождения. Да, так совпало, что у журналиста «Арктик-ТВ» Эллины Ким и телеканала день рождения совпадает, только годы разные. Не судьба ли это?

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «На самом деле и у телеканала, и у меня очень много общего. Телеканал всегда в центре событий, стремится найти какую-то новую информацию. Я тоже люблю всё новое и интересное. И я надеюсь, что у нас будет единый путь на протяжении ещё долгого времени».

Помимо ежедневных выпусков новостей, мы всегда готовы удивить зрителей новыми проектами: специальными репортажами, документальными фильмами, развлекательными программами. Быть с нами на связи можно легко – мы открыты к общению в соцсетях, всегда публикуем актуальную информацию и на нашем сайте. В общем – смотри, Заполярье! Нам есть, чем тебя удивить!