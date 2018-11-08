«Арктик-ТВ» борется с комбедой на улице Капитана Тарана

Ситуация с коммунальной бедой, с которой обратились жители дома № 17 по улице Капитана Тарана в Мурманске, благодаря действиям телекомпании «Арктик-ТВ» начала меняться к лучшему.

Как мы уже сообщали, долгое время жители пятиэтажного дома в центре города страдают от протечек канализационных труб в подвале. Частые коммунальные аварии стали причиной появления устойчивой плесени на потолках и стенах в квартирах, на первых этажах прогнил пол, а в некоторых случаях даже пришла в негодность мебель. Из-за жуткого запаха и нашествия комаров и других вредных насекомых жить в доме стало невозможно.

От токсичного запаха нечистот и комариных укусов больше всех страдают дети.

После нашего разговора с руководителем управляющей компании, работа по устранению чрезвычайной ситуации в доме началась. Сегодня нечистоты из подвала откачали. Через несколько дней, когда помещение полностью высохнет, обещали провести дезинсекцию. Представитель обслуживающей организации заверил, что после всех мероприятий ужасающих запах должен исчезнуть.

«Проблема выявлена: произошёл порыв канализации из-за того, что кто-то из жильцов третьего подъезда выбросил тряпку в унитаз, - сообщил по телефону Вадим Анисимов, генеральный директор управляющей компании. - Мы откачали воду, проведём дезинсекцию.