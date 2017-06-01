«Арктик-ТВ» ищет юных телезвёзд

Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает свой 9-й день рождения! В честь праздника сотрудники редакции устроили мероприятие для детей, на котором поделились с юными мурманчанами секретами своей профессии.

Ведущая программы «Новости» Екатерина Новикова рассказала детям как вести себя перед камерой, правильно говорить и максимально чётко проговаривать текст.

- Мы открылись 1 июня и в этот день впервые вышли новости, впервые начали показывать программы, - рассказывает об истории зарождения популярного телеканала корреспондент Даша Монастырёва. - Мы решили, что сегодняшний день рождения хотим провести с детьми, так как сегодня и День защиты детей, а мы ещё очень молоды. Мы проводим сегодня деткам мастер-класс, который называется «Как стать телезвездой»...

- На нашем телеканале «Арктик-ТВ» реализуется много детских проектов, - рассказывает корреспондент редакции Катя Новикова. - Цель нашего мастер-класса сегодня - найти интересных и юных телезвёзд. Мы подготовили анкету, которую дети заполнили, потом мы с ними свяжемся, а кто-то из них точно попадёт на телеэкран.