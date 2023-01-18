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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.23 19:30

«Арктик-ТВ» отмечает День кофейного гурмана с Анной Беловол и земляками

Сегодня во всём мире отмечается День кофейного гурмана.

А вы знали, что первое кофейное заведение на Руси открылось ещё в 1703 году.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» заглянула в одну из кофеен Мурманска.

Анна Беловол трудится в одной из кофеен города Мурманска. Профессионалом в приготовлении этого ароматного напитка она стала неслучайно. 

Анна Беловол, бариста: «Я искала работу, обсуждала это с другом, а он сказал, что нужно выбирать то, что нравится тебе самому. Мне нравится кофе, поэтому я пошла работать в кофейню, пришла сюда на собеседование, сразу устроилась. Вот, работаю уже больше года».

За год работы Анна успела съездить в командировку, узнать что-то новое и определиться с любимым кофейным напитком, вкус которого, по мнению девушки, «не пустой и в меру терпкий».

Анна Беловол, бариста: «Я люблю латте на миндальном молоке. У меня непереносимость лактозы, поэтому я пью кофе на миндальном молоке».

Бариста из столицы Заполярья отдаёт предпочтение арабике, этот вид считается более мягким и практически не горчит, в отличие от робусты. Анна, радуя северян вкусными напитками, заметила одну тенденцию.

Анна Беловол, бариста: «У нас в меню много разных напитков: американо, латте, капучино, флет уайт и раф. Чаще всего берут капучино, два сахара, ноль три объём - такая классика нестареющая».

Специалисты утверждают, что в России предпочтение чаю отдают 62% населения, сторонников кофе в стране 31%, а 7% россиян пьют оба напитка в равной мере.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать у земляков, что же предпочитают северяне:

- Я люблю чай, его можно пить с вареньем, с морошкой, с черникой, а кофе, не знаю, не приучены.

- Кофе тонизирует очень хорошо, в основном пью капучино.

- Кофе люблю очень.

- Утром маленькую чашечку обязательно. Запах приятный, как бы пробуждаешься, аромат хороший и бодрость наступает.

– Люблю кофе, но не фанатею. Нравится он мне ароматом, бодростью, какой-то релакс.

- Кофе пью для поддержания тонуса, с утра - одну чашечку…

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