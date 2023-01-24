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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.23 19:30

«Арктик-ТВ» отмечает Международный день эскимо с земляками

В Советском Союзе это мороженое впервые начали производить в 1937 году на Московском хладокомбинате №8.

Приготовить вкусное мороженое в домашних условиях без специального оборудования и навыков вполне реально. И многие это делают и не только в канун праздника – Дня эскимо или других тождеств, а просто, чтобы побаловать себя сладким лакомством.

- Ольга, расскажи почему начала делать мороженное дома?

Ольга Арбаева, домохозяйка: «Для детей. У эскимо интересный вкус, а в магазинах не всегда есть подходящие вкусы, разнообразие в магазинах иногда хромает. Плюс там заменители молочного жира - не шибко вкусно и не шибко полезно».

Как вспоминает Ольга Арбаева, мать двоих детей, первый опыт приготовления мороженного вышел успешным, за исключением некоторых моментов.

Ольга Арбаева, домохозяйка: «Оно не успело застыть, а его начали есть. А по форме, по вкусовым качествам, в принципе, получилось нормально. В дальнейшем рецепт был немножко доработан, но первый опыт не оттолкнул».

– А как изменился рецепт?

– Добавилось немного сладости, стала более плотная текстура, чтобы детям было удобно есть, чтобы оно не растекалось лужицей и лучше держало форму.

Сырное эскимо начинается с холодных сливок 33%, которые взбивают миксером до плотного состояния. В эту субстанцию добавляют творожный сыр и сгущёнку, на каждом этапе смешивают. Полученную массу складывают в кондитерский мешок и распределяют по формочкам, устанавливают пластиковые держатели и отправляют в морозилку на 5-6 часов.

Пока мороженное принимает нужную форму, можно поговорить и с главой семейства Арбаевых.

- Николай, расскажи, как ты относишься к тому, что у тебя жена постоянно экспериментирует в готовке и даже умеет готовить мороженное?

Николай Арбаев, отец семейства: «Это очень круто! Есть возможность просто залезть в холодильник и увидеть там мороженное, шесть или 8 штук. Это просто офигенно! Дети тоже осознали, что оно там бывает. Ольга реально очень круто готовит, она легка на эксперименты всякие-разные».

После заморозки, чтобы сливочное лакомство не сломалось при вынимании из формы, необходимо подержать его в кипятке секунд 5-10. А после можно радовать детей…

Если семейству Арбаевых больше по вкусу сырное эскимо, то что любят другие жители нашего города? Наши земляки поделились с нами своими предпочтениями:

- Мороженное любите?

– Да. Оно вкусное…

- Какое самое любимое?

- Обычное, белое…

- Любил когда-то, а теперь диабет, нельзя мне.

- А какое раньше мороженное любили?

– Эскимо на палочке.

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