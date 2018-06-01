«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей

10 лет в эфире, вроде и не много, но всё-таки первый юбилей. Круглосуточное вещание, более 70 программ и проектов, оригинальный собственный контент. А все началось 1 июня 2008 года, тогда в эфир вышел первый выпуск новостей на «Арктик-ТВ».

- Очень хотелось создать независимый канала в тот момент, провести экспансию по всему региону, - вспоминает Андраник Мусатян, генеральный директор компании.

Сегодня нас смотрит вся Мурманская область - от Никеля, самого северного населенного пункта на карте Заполярья, до Кандалакши. Охват зрительской аудитории Мурманска 90% жителей города.

Специальные и новостные репортажи, документальные фильмы, телемосты и прямые включения, развлекательные программы и реалити-шоу – наши журналисты работают во всех телевизионных жанрах.

- Наши программы на любой вкус, - говорит Анастасия Карева, главный редактор телередакции «Арктик-ТВ». - Особое место в нашем эфире занимают программа для детей - девчонки и мальчишки наравне со взрослыми создают свои проекты, работают ведущими. А героями семейной программы «ТелеМамы» стали сотни заполярных семей.

За 10 лет мы перешли на новый формат вещания. Программы «Арктик-ТВ» раньше, чем у других телеканалов, стали широкоформатные, мы первые стали снимать сюжеты в формате HD. Сейчас идут последние приготовления к переходу на цифровое вещание высокой чёткости, отметил Алексей Сафонов, ведущий инженер.

Социальные сети – ещё одна возможность общения со зрительской аудиторией. В группе «Арктик-ТВ «ВКонтакте» более 7 тысяч подписчиков. Быстро узнать ваше мнение о нашей работе - бесспорное преимущество Всемирной паутины.

Новый формат «Арктик-ТВ» – онлайн трансляции. Парад Победы с главной площади Мурманска и праздник «Последний звонок» для выпускников школ смотрели в прямом эфире тысячи северян.

Сердце телеканала, конечно, его люди. То, что зрители видят в эфире, - это большая работа единой команды. Журналисты, операторы, монтажеры, инженеры, ведущие – мы работаем для вас. Первое десятилетие позади. Впереди новые планы и проекты. И они обязательно сбудутся. Мы загадали это всем коллективом.