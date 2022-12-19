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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.22 19:30

«Арктик-ТВ» перезапускает программу «Рамки закона»

Теперь в ней будут говорить об адвокатской практике, реальных преступлениях, работе полиции и следственных органов. Громкие уголовные дела, запутанные преступления, интересные истории из практики адвокатов. Погорим об эффективности юридических компаний, рассмотрим реальные примеры.

Теперь бессменный ведущий программы «Рамки закона» Алексей Круглин будет рассказывать телезрителям о громких делах, которые рассматривают суды Мурманской области.

В нашей студии будет в два раза больше экспертов. Под прицелом будут не только преступники и казнокрады, но и работа адвокатов, которые, а так случаются, обманывают своих клиентов. Или же, наоборот, честно выполняют свой долг.

В первом выпуске мы рассказываем о деле «Чёрных риэлторов» - дерзкой и циничной банде, которая долгие годы отбирала квартиры у северян, пользуясь полной безнаказанностью, угрожая своим жертвам и обманывая их. Представители банды задержаны, но суд ещё идёт. И даже за решёткой обвиняемые продолжают вести себя крайне дерзко: угрожают и хамят представителям закона.

В нашу студию придут два эксперта: юрист Валерий Стадник и специалист по работе с недвижимостью Лариса Елинова. Они расскажут, как можно избежать неприятностей при продаже или покупке квартиры.

Смотрите во вторник, 20 декабря, в 20.00 обновлённую программу «Рамки закона» в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

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