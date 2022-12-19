«Арктик-ТВ» перезапускает программу «Рамки закона»
Теперь бессменный ведущий программы «Рамки закона» Алексей Круглин будет рассказывать телезрителям о громких делах, которые рассматривают суды Мурманской области.
В нашей студии будет в два раза больше экспертов. Под прицелом будут не только преступники и казнокрады, но и работа адвокатов, которые, а так случаются, обманывают своих клиентов. Или же, наоборот, честно выполняют свой долг.
В первом выпуске мы рассказываем о деле «Чёрных риэлторов» - дерзкой и циничной банде, которая долгие годы отбирала квартиры у северян, пользуясь полной безнаказанностью, угрожая своим жертвам и обманывая их. Представители банды задержаны, но суд ещё идёт. И даже за решёткой обвиняемые продолжают вести себя крайне дерзко: угрожают и хамят представителям закона.
В нашу студию придут два эксперта: юрист Валерий Стадник и специалист по работе с недвижимостью Лариса Елинова. Они расскажут, как можно избежать неприятностей при продаже или покупке квартиры.
Смотрите во вторник, 20 декабря, в 20.00 обновлённую программу «Рамки закона» в эфире телеканала «Арктик-ТВ».