«Арктик-ТВ» посвящает своё снежное чудо Международному дню снеговика

Необычный праздник 18 января отметят по всему миру – Международный день снеговика. Мы не остались в стороне и присоединились к народной забаве.

- Новый год наступил, январь уже заканчивается, а редакция «Арктик-ТВ» до сих пор не лепила снеговика. Что ж, беру все в свои руки и слеплю сегодня самого красиво снежного человечка.

Зимние каникулы сложно представить без игры в снежки, валяния в сугробах или снежных скульптур. Такое занимательное времяпровождение для многих семей уже традиция. Хотя раньше снеговиков изображали свирепыми и ужасными - как олицетворение морозов. Многие боялись смотреть им в глаза и обходили их стороной. Но спустя время они стали добрыми, улыбчивыми и лишний раз напоминают нам о праздниках.

- Првый ярус готов. Я не буду его лепить очень большим. Уж лучше пусть дети посоревнуются со мной в масштабах.

Несколько снежных комьев, нос морковка, глаза угольки. Перевернутое ведро вместо шляпы, шарф и метла в руках. Таким мы его помним ещё из советских мультфильмов.

Но в реальности на внешний вид зимнего персонажа сильно влияет качество снега.

- Сегодня днём было ноль градусов, снег был недостаточно липким, чтобы катать его в комья. Но я нашла выход.

Впрочем, дело это небыстрое и пока я могу рассказать вам об истории возникновения этого праздника.

Немец Корнелиус Гретц ещё в 1983 году начал коллекционировать белых символов зимы. Первая фигурка была из марципана. Сейчас в его собрании более 3000 позиций и все они разные. Это и вязаные игрушки крючком и картины. Житель Германии даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

18 января он приурочил ко Дню снеговика не просто так. Во-первых, снег ещё не везде успеет растаять, а во-вторых, число 18 уж больно похоже на снежного человека с метлой в руках.

- Вернёмся к моей работе. Почти готово, но чего-то не хватает. Конечно, мы не можем оставить без носа нашего снеговичка. Делаем распахнутый взгляд, добавляем утончённые руки.

Мои варежки все в снегу. На создание фигуры у меня ушло минут 30-40. Конечно, о красоте снеговика судить вам, но мне кажется, получилось довольно мило.