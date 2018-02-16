«Арктик-ТВ» просматривает страницы субботнего выпуска «Вечёрки»

В Мурманске завершился сбор предложений по благоустройству городских территорий. Читатели «Вечерки» первыми увидят дизайн-проекты некоторых скверов и парков, которые могут появиться в этом году в областном центре.

Как сообщают журналисты городской газеты, пять месяцев сотрудники уголовного розыска пытались выйти на след неуловимых автоугонщиков из Мурманска. Подробности этой криминальной истории вы узнаете со страниц завтрашнего выпуска газеты.

В областном центре открылась первая «Шахматная гостиная». Где она будет работать, как поможет пожилым людям скоротать время, узнавали журналисты издания.

Не за горами праздничные выходные. В эти дни многие северяне отправляются в соседние страны на отдых и шопинг. Чтобы возвращение домой не омрачить неприятностями на таможне, «Вечерний Мурманск» напоминает о нормах на заграничные товары.