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День за днём с «Арктик-ТВ»23.04.18 19:30

«Арктик-ТВ» пытается вывести на чистую воду «трескового пирата»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, главной темой, с которой глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Мурманск, и которой посвятил он посвяти основную часть мероприятий в нашем регионе, были вопросы развития рыбной промышленности. Инвестквоты, строительство новых судов и их сервисное обслуживание, пути развития и бюрократические проволочки – эти вопросы рассматривались на совещаниях, итоги которых ещё предстоит подвести.

Для нашего региона рыбная тема остаётся актуальной и в настоящее время. Даже, если речь идёт не о визитах высокопоставленных чиновников, не о передовиках производства, а, например, о возможных нарушениях законодательства.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, главная тема, с которой глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Мурманск, и которой посвятил основную часть мероприятий в нашем регионе, это развитие рыбной промышленности. Инвестквоты, строительство новых судов и их сервисное обслуживание, пути развития и бюрократические проволочки – об этом говорили на совещаниях, итоги которых ещё предстоит подвести.

Для жителей Кольского полуострова рыбная тема остаётся актуальной и в настоящее время. Даже если речь идёт не о визитах высокопоставленных чиновников, не о передовиках производства, а, например, о возможных нарушениях законодательства.

Сайт арктик-тв.рф опубликовал материал о новом распределении квот на вылов рыбы, работе Федеральной антимонопольной службы, которая выявляет иностранных инвесторов, о норвежском бизнесмене Магнусе Роте. Его имя известно среди рыбопромышленников. В своё время он успел заработать на российских биоресурсах и, как говорят открытые источники,  уйти от налогов. Средства массовой информации прозвали Магнуса Рота «тресковым пиратом»  «за рискованные и не всегда дружившие с законом операции». Эту информацию подтвердили и посетители сайта нашей телекомпании в своих комментариях. С одним из них, человеком, который имеет близкие знакомства с российскими рыбаками и знает о схемах Магнуса Рота, журналист редакции встретился и, по просьбе собеседника, который опасается за свою жизнь и здоровье, не раскрываем его имя.

– Я знаю, что Магнус Рот неоднократно бывал в Мурманске. А наши рыбопромышленники ездят на различные мероприятия в Норвегию. Естественно, завязываются знакомства и ведутся разговоры. И в этих разговорах тот же самый Магнус предлагал схемы ухода от норвежского законодательства. Этим он и занимается. Одна из таких схем – транзит рыбной продукции через территорию Норвегии.

Эти слова нашего источника подтвердили информацию, опубликованную на сайте арктик-тв.рф.: «Сегодня, по слухам, Магнус Рот – полноправный владелец трёх холдингов в Норвегии. Все они были зарегистрированы в период с сентября 2016 года по январь 2017 года. Считается, что эти предприятия предоставляют консультационные услуги в сферах финансовой и инвестиционной деятельности, но есть мнение, что Магнус вместе со своим налоговым консультантом с их помощью помогает другим уходить от налогов».

Подтверждение этих фактов телеканал «Арктик-ТВ» продолжит искать, проводя своё расследование. Также редакция с официальным запросом о возможной незаконной деятельности Магнуса Рота обратится в полицию Северного Королевства.

 

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