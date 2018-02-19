«Арктик-ТВ» рассказывает о том, что «Вечёрка» расскажет завтра своим читателям

Скоро ли жители Мурманска смогут расплачиваться банковскими картами за проезд в троллейбусах и автобусах? И сколько раз убирают пассажирский салон в течение дня? На эти вопросы журналисты «Вечёрки» отвечают в завтрашнем выпуске издания.

Журналисты городской газеты подробно расскажут завтра своим читателям и о том, что дизайнеры воплотили мечты мурманчан на бумаге. В городском выставочном зале открылась выставка 19 проектов благоустройства Мурманска, за которые предстоит голосовать горожанам. Лучшие из них будут реализованы уже в этом году.

Вам интересно узнать, почему участницы конкурса «Краса Заполярья – 2018» должны позировать именно в чёрных купальниках? На сколько килограммов приходится худеть юным северянкам? И мешают ли пройти конкурсный отбор татуировки на скрытых участках тела? «Вечёрка» рассказывает о закулисье регионального конкурса красоты.