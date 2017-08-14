«Арктик-ТВ» составляет рейтинг состояния детских площадок Мурманска

Редакция «Арктик-ТВ» составляет рейтинг образцовых, а также самых небезопасных детских площадок. Какие-то из них будут другим примером. А на какие-то - без слез не взглянешь. Выдвинуть свою площадку на конкурс может каждый. Для этого нужно добавить фотографии в группу «Арктик-ТВ» в «ВКонтакте».

Всё началось с площадки между домами №№ 12 и 14 на Северном проезде. Два года подряд общественники признают её аварийной и небезопасной. Как выясняется, в Мурманске очень много подобных «забытых» объектов, потенциально угрожающих детям. В топе «Арктик-ТВ» уже есть площадки на улице Аскольдевцев, 11, Чумбарова-Лучинского, 9 ,13 и 18, на Гагарина 13, проспекте Ленина, 20,улице Воровского, 13 и проспекте Кирова 26. Свои фотографии детских площадок пользователи размещают на официальной странице «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Наш список ещё неполон. Добавляйте свои снимки и вы.

Про самые колоритные площадки мы обязательно расскажем и покажем в эфире. И конечно, присоединяйтесь к сообществу телеканала в социальных сетях и узнавайте ещё больше новостей. Предлагайте темы для репортажей, делитесь видеосюжетами и участвуйте в розыгрышах.

Группа «Арктик-ТВ» в «ВКонтакте» - arctictv51