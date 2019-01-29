«Арктик-ТВ» выясняет, почему Сбербанк сохраняет спокойствие, когда мимо кассы пролетают миллионы их должника Шубина

Новый специальный репортаж на телеканале «Арктик-ТВ». И снова – дело о банкротстве! Арбитражный суд взыскивает с небезызвестного в нашем регионе Геннадия Шубина 414 миллионов рублей в пользу Сбербанка. Деньги хотят выручить за счёт продажи имущества, которым он ранее владел. И всё бы правильно, если бы не одно но. Шубинские здания уже давно приносят немалую прибыль.

Например, на одном из многочисленных заседаний суда прозвучала многозначительная фраза: «Данные объекты недвижимости на протяжении всего этого времени, как началась процедура по банкротству, вы активно их сдаёте в аренду. Очень активно».

Речь идёт о вырученных 176 миллионах. Однако ни рубля из этой суммы Сбербанк так и не получил! Представители Шубина их тоже не видели! А конкурсный управляющий распоряжается деньгами по своему усмотрению.

Мирзоев, юрист: «В данном случае средства от сдачи недвижимости в аренду должны расходоваться конкурсным управляющим по правилам статьи 138 закона о банкротстве: 85% - залоговому кредитору, банку, остальное - на процедуру банкротства. Вот так».

Куда же смотрит Сбербанк? Представитель кредитора, который ходит на все судебные заседания, будто бы не замечает нарушений. А когда ему на них указывают, то делает вид, что не понимает, о чём говорят и предлагает представителю ответчика самостоятельно разбираться с конкурсным управляющим.

В чьих же интересах на самом деле работает Дмитрий Колбин и что это за компания «ТрансМиг», которой дали возможность увести 32 миллиона рублей.

Как прозвучало на одном судебном заседании: «На сегодняшний день речь идёт об общей сумме, по которой конкурсный управляющий сделал отчёт, это 176 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, почему она не идёт в счёт погашения исковых требований? «.

Корреспонденты телекомпании «Арктик-ТВ» провели собственное расследование и попытались разобраться в запутанной ситуации. Мы расскажем, откуда знают друг друга конкурсный управляющий Сирица и представитель Колбин, как они связаны с бывшим соратником Шубина – Русланом Червяковым.

Смотрите специальный репортаж «Бизнес-Гена, или Куда ушли миллионы?». Ровно в 19.00 и в 21.00 30 января на «Арктик-ТВ» и в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».