«Арктик-ТВ» взрослеет, но не теряет задор!

Первое июня – День защиты детей – важный праздник, когда даже у взрослых появляется ребяческий блеск в глазах. Для редакции телеканала «Арктик-ТВ» эта дата тоже особенная. 1 июня 2008 года новый, тогда ещё городской, телеканал впервые вышел в эфир!

Всё начиналось почти 10 лет назад со строительства стеклянной студии, которую сейчас с первых кадров узнает, наверное, каждый северянин. За девять лет «Арктик-ТВ» из городского кабельного СМИ превратился в крупный региональный телеканал. Нас смотрит вся область – от Александровска до Кандалакши. Корреспонденты «АТВ» сняли более 15 тысяч сюжетов, которые зрители смотрели и смотрят ежедневно в главной программе дня – «Новости»

Кстати, судя по прогнозу погоды, который сегодня закрывает выпуск новостей, в июне 2008 лето тоже не торопилось в Заполярье…

Специальные репортажи, документальные фильмы, телемосты, прямые включения, развлекательные проекты и реалити-шоу. Наши журналисты работают во всех телевизионных жанрах. В первый эфирный год свет увидела аналитическая программа «Точка зрения».

Социальные и детские проекты канала занимают отдельное место в линейке телепередач. Ими мы гордимся ими особенно. В проекте «Облака» воспитанники детских домов находят новые семьи, а в программе «Море доброты» рассказываем о тяжелобольных детях, которым нужна поддержка земляков. Корреспонденты редакции и сами регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях. Вспомнить хотя бы знаменитый флешмоб, захлестнувший весь мир…

9 телевизионных лет – это солидный срок. Спасибо нашим телезрителям за то, что остаетесь с нами и готовы принимать участие в проектах телеканала.