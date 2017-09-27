«Арктик-ТВ» запускает второй сезон социального проекта «Ангелы среди нас»

«Ангелы среди нас» - так называется социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска. Уже в октябре редакция «Арктик-ТВ» запускает второй сезон телепроекта. «Мы ищем героев!»

«Ангелы среди нас» - проект совместного творчества, главные участники которого особенные дети. А главная задача юных художников - нарисовать рисунок на любую тему. Красками, карандашами или фломастерами. А дальше к творческому процессу присоединяются профессиональные художники, которые завершают рисунок, сохраняя задумку автора.

В прошлом году, в программе «ТелеМамы» редакции «Арктик-ТВ» мы рассказали о 10 творческих дуэтах. Итогом проекта стала уникальная художественная выставка. Торжественное открытие и награждение участников состоялось в одном из ресторанов города. Все юные художники получили памятные дипломы и подарки от партнёров проекта. А в течение месяца жители Мурманска и области смогли увидеть картины совместного творчества.

Уже в октябре редакция запускает второй сезон социального проекта «Ангелы среди нас». Если ваш особенный ребёнок любит рисовать и мечтает представить свои картины на выставке, то звоните в редакцию «Арктик-ТВ» по телефону 70-13-70 или пишите в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте». Мы также приглашаем к участию профессиональных художников и учащихся художественных школ Мурманска.