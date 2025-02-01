Арктика – это серьёзно: состоялись Межведомственные учения «Безопасная Арктика – 2025», ледокол «50 лет Победы» получил повреждения, а в Заозерске встречали новую АПЛ «Архангельск»

Коммунисты Североморска - за справедливость! Практически единогласно члены горкома КПРФ Североморска вернули полномочия первого секретаря Евгению Голубоцкому. Мужчину сняли с должности в прошлом году, пока он находился с гуманитарной миссией в одном из новых регионов России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Заполярье состоялись Межведомственные учения «Безопасная Арктика – 2025». В третий раз специалисты межведомственных структур Арктики объединяют усилия для отработки потенциально опасных происшествий. Также Межведомственные учения прошли и в других арктических населённых пунктах. Каждый из сценариев условных происшествий отражает характерные для конкретной территории возможные чрезвычайные ситуации.

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения верхней части борта во время освобождения из ледового плена судна «Ямал Кречет». Авария произошла в водах Карского моря. Ледокол «50 лет Победы» пришёл на помощь транспортнику, который застрял в Карском море. Во время обколки сухогруза ледокол навалился левым бортом на судно и повредил обшивку. В аварии никто не пострадал, реакторная установка цела, а бедствующее судно удалось вызволить из ледяного плена. Теперь ледокол «50 лет Победы» ждёт ремонт.

Формула штурмана гласит, что штурман – это ответственность в кубе, знания в квадрате и самоконтроль. 25 января военнослужащие Военно-морского флота Российской Федерации отметили День штурмана.

Силы Северного флота пополнила новейшая подводная лодка 4-го поколения «Архангельск». Это уже третья АПЛ, названная в честь северного города. Крейсер пришвартовался в Заозерске, где его команду встретили с оркестром.

В стенах Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске дали старт выставке из частного собрания московского коллекционера Владимира Беликова «Мы помним всё». Экспозиция графических произведений, посвящённая Дню полного снятия блокады Ленинграда. Это особая дата – день, в который для ленинградцев отступил голод и начала возвращаться жизнь. К минуте молчания в память о не сдавшихся ленинградцах, но не дождавшихся освобождения города, присоединились жители ЗАТО Александровск.

В Мурманске региональное Управление Росгвардии подвело итоги своей работы за минувший год.

Начинали с двух активистов, а сейчас в её рядах более 70 человек. Речь об организации коммунистов из Кольского района. Подробнее в нашем материале.

Коммунисты Североморска - за справедливость! Практически единогласно члены горкома КПРФ Североморска вернули полномочия первого секретаря Евгению Голубоцкому. Мужчину сняли с должности в прошлом году, пока он находился с гуманитарной миссией в одном из новых регионов России.

В Мурманске в стенах регионального штаба общественной поддержки состоялся круглый стол, приуроченный к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также их производство. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать, как к такому запрету относятся северяне…

В Заполярье заработала программа дистанционного мониторинга пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Мурманской области станет ещё более прогрессивным и эффективным.

С каждым годом мошенников становится всё больше, а их способы забрать кровно заработанные деньги северян - всё изощреннее. Однако эта история не про то, как женщина лишилась миллионов рублей, а наоборот, о том, как её вытащили из лап аферистов. Как это было, рассказал сам спаситель…

На сцену Драматического театра Северного флота возвращается мистическая повесть А. Пушкина «Пиковая дама». Её уже показывали в стенах драмтеатра раньше, но потом приостановили постановку на два года.