Арктика – Урал: в столице Заполярья встретились представители сфер промышленности и инвестиций Мурманской и Челябинской областей

Географически Мурманскую и Челябинскую область отделяют тысячи километров. Однако, регионы давно породнились, сотрудничая в промышленной сфере.

Например, на производстве Заполярья используют оборудование и комплектующие, которые произвели в металлургической столице страны. На полках магазинов Мурманской области широко представлен ассортимент компании с Урала, выпускающей макароны и муку.

Новые перспективы кооперации в Мурманске обсудили представители власти и промышленных компаний обоих регионов.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Сегодня коллеги посещали предприятия, им интересна работа в порту, работа Северного морского пути и в целом использование новых транспортных коридоров. Конечно, они были на наших промышленных предприятиях, которые используют буровое оборудование в оказании услуг. Конечно, точки соприкосновения у нас есть. Мы наметим сегодня с компаниями из Мурманской и Челябинской областей те точки соприкосновения, где они могут быть друг другу полезны».

Задача министерств - создать благоприятные условия для инвестиций и кооперации. Потенциал сотрудничества регионов в первую очередь основан на взаимодополняемости экономик. Мурманская область – это ресурсы, арктическая логистика и уникальные компетенции работы на Севере, а Челябинская – тяжёлая промышленность и машиностроение. Однако, помимо этого, регионам есть, чем друг друга дополнить.

Дмитрий Глухарев, министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области: «Мы же говорим о направлении ещё и образовательном. У нас промышленная делегация, но мы между регионами можем сотрудничать в разных сферах. У нас огромное количество университетов, в которых вам могут быть интересны какие-то наши инженерные компетенции».

Партнёрство Арктика – Урал сулит регионам не только экономическое, но и научное сотрудничество. Для обоих регионов это означает новые инвестиции, технологии и рабочие места. Не последнюю роль играет потенциал логистического тандема. Порт Мурманск, как главные морские ворота, могут использоваться для экспорта продукции уральских заводов по Северному морскому пути.

Дальнейшие пути сотрудничества будут прорабатываться и возможно впереди Арктику ждут новые проекты с коллегами из Южного Урала. 

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
