Арктика – в приоритетах Министерства обороны РФ

Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны сообщил, что самолёты противолодочной авиации Северного флота впервые с советских времён совершили перелёт к берегам Америки через полюс.

Во время заседания, в котором принял участие и командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, обсуждался План перевооружения некоторых военных соединений, базирующихся в Мурманской области и арктических территориях.

По словам министра, за прошлый год на базы Северного флота поступило более тысячи современных образцов вооружения и техники. При этом в 2018 году флоту передали ледокол «Илья Муромец» и судно тылового обеспечения «Эльбрус». Также завершаются испытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», БДК «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин». Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%.

Сергей Шойгу так же отметил, что на архипелаге Земля Франца Иосифа завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий.

- Минобороны продолжает перевооружение соединений и воинских частей, ведёт строительство объектов для их размещения, - отметил Сергей Шойгу, министр обороны РФ. - Приоритетным для нас остается направление Арктики.