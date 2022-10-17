«Арктика» на своём поле – две игры, два поражения

«Арктика» встретилась на домашнем поле с клубом «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга.

Матчи состоялись 15 и 16 октября в Ледовом дворце Мурманска. Игра в первый день для наших хоккеистов не задалась. А вот гости, наоборот, умело используя преимущества забили в ворота «Арктики» аж 5 шайб. Наши отметились только одной.

Во второй день мурманские спортсмены постарались переломить ход игры, но этих усилий было недостаточно. Итоговый счёт на табло 1:3 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Следующие домашние матчи состоятся 26-27 октября. Соперником заполярных хоккеистов станет клуб «Брянск».