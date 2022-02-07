Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» на домашней арене встретился с командой «ЭкоНива» из города Бобров Воронежской области. Матч регулярного первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги получился весьма занимательным. В свете недавно возобновлённых ковидных ограничений, игра прошла без зрителей, болельщики наблюдали за игрой в режиме онлайн.

В первом периоде, команды шли на равных и обменялись шайбами. Второй период гости завершили с небольшим перевесом по очкам, но на финальном счёте это никак не отразилось. В начале третьего периода наши хоккеисты внезапно контратаковали противников. Гости приложили максимум усилий, чтобы избежать поражения, однако «Арктика» осталась неприступной. Матч завершился со счётом 2:1.