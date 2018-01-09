Арктика останется под присмотром Северного флота

Северный флот продолжит решать задачи в Арктической зоне в наступившем году. В частности, запланирован ряд походов отрядов кораблей, а также совместных тактических учений с подразделениями в Северном Ледовитом океане. В минувшем году моряки выполнили более 4 тысяч учебных и боевых задач, а в 2018 году легче служба у военных не станет. Особое внимание на флоте уделят оттачиванию навыков экипажей кораблей при спасении пострадавших, а также охране прибрежных территорий. Хорошей традицией стало и обновление флота. Речь идёт не только о плановых ремонтах, но и принятии на вооружение новой техники. В этом году североморцы примут участие в испытаниях новейшего ракетного крейсера «Князь Владимир».