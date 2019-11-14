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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.19 19:30

Арктика открыта для сотрудничества многих стран

В Мурманске состоялась вторая международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Эксперты из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады – вопросы многостороннего сотрудничества с акцентом на специфику Баренцева региона, в том числе механизмы повышения инвестиционной привлекательности арктических территорий и особенности реализации крупномасштабных проектов.

Международная сессия «Сотрудничество в Арктике» второй год собирает на одной дискуссионной площадке экспертов из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады. На повестке дня вопросы, которые актуальны для наших стран: развитие инфраструктуры  с учётом географических и политических особенностей нашего региона, повышение качества жизни и укрепление связей между государствами.

«Положение региона обуславливает необходимость самого широкого международного взаимодействия, потому что сквозные темы, которые характерны сегодня для Арктики, так или иначе являются актуальными для всех приарктических государств, - отмечает Константин Долгов, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике. - Это вопросы экономического развития, инфраструктурного развития, вопросы экологии, вопросы эффективной добычи природных ресурсов, опять таки с учётом экологических стандартов».

Йенс Фрелих Холте, статс-секретарь МИД Королевства Норвегия, говорит: «У Баренцева сотрудничества очень хороший потенциал для дальнейшего развития, для создания рабочих мест. Норвегия сейчас является председателем в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона. У нас три приоритета: народная дипломатия, здравоохранение и наука. И мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и развиваться».

На сессии не только обсуждают вопросы актуальные для российской и  зарубежной сторон, но и ищут практические решения и точки соприкосновения.

«Что касается Баренцева региона, то наиболее актуальные направления взаимодействия у нас сохраняются уже на протяжении многих лет, - напоминает Сергей Петрович, заместитель директора Второго европейского департамента МИД Российской Федерации. -  Это развитие транспортной инфраструктуры, транспортно-логистической инфраструктуры. Буквально совсем недавно, на встрече министров транспорта в шведском городе Умео, был принят совместный транспортный план Баренцева региона, который предусматривает формирование 16 трансграничных коридоров».

Мурманский морской торговый порт - градообразующее предприятие заполярной столицы. Наш порт универсален и может переваливать любые виды грузов, кроме наливных. Несмотря на то, что сегодня в номенклатуре оборота большую часть занимает уголь, вектор развития руководство компании видит именно в развитии арктических направлений.

«Наши мощности постоянно верифицируются,  - отметил Александр Масько, заместитель директора по логистике компании «СУЭК». - Мы применяем постоянно более технологическое оборудование, которое позволяет на тех же площадях обеспечивать больший объём работ, больший грузооборот, увеличивая грузооборот. Вкладываясь в новое инновационное оборудование, мы можем перерабатывать большее количество грузов, мы считаем, что это большее количество грузов должно прийти за счёт сотрудничества в арктических направлениях».

Яркий пример международного сотрудничества в Арктике - строительство ветропарка в Мурманской области. Возводят ветропарк, состоящий из 57-и турбин, в районе развилки Териберка-Туманный. Кольскую ветряную электростанцию создаёт компания «Enel Green Power» - подразделение итальянской группы «Enel», отвечающее за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

«Мы привыкли к своей роли первопроходцев, мы являемся первопроходцами и здесь, в этом регионе, - заметил Феличе Монтанари, директор по возобновляемой энергетике ПАО «Enel Россия». - Но мы это делали и во многих других странах. Для нас очень важно, чтобы у этих проектов была дальнейшая преемственность. Как первопроходец, мы видим, что такими проектами приносим пользу местному сообществу, поэтому нам очень важны хорошие связи с поставщиками, населением и органами власти».

Вторая международная сессия «Сотрудничество в Арктике» организована региональным Министерством экономического развития при поддержке МИД России.

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