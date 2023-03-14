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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.23 19:30

«Арктика» проиграла две игры на своём поле

Первым соперником клуба «Арктика» в плей-оффе Национальной молодёжной хоккейной лиги стали хоккеисты из команды «Юнисон-Москва». На домашнем поле в Ледовом дворце Мурманска парни сыграли против соперника два матча подряд.

Первый матч в плей-оффе Национальной молодёжной хоккейной лиги против клуба «Юнисон-Москва» «Арктика» начала бодро, распечатав ворота соперника в первые минуты матча. Но зазевавшиеся соперники быстро смекнули, что так дело не пойдёт и начали атаковать, при этом не забывая про защиту.  

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика»: «Мы с соперниками встречались уже в регулярном чемпионате. Трижды мы их обыграли. Один раз, к сожалению, уступили. Сейчас игры другого уровня, потому что, как говорят, игры плей-офф – это другой хоккей».

Плей-офф – это игра на выбывание из турнира. Наши ребята это понимают, поэтому стараются на льду изо всех сил.

Иван Филин, хоккеист МХК «Арктика»: «Игра началась бодро. Они начали хорошо, мы начали хорошо. Забили мы первыми, под конец чуть сбавили. Щас будем настраиваться на второй период. Надо побеждать, нет права на ошибку».

Поддержка зрителей была колоссальной: болельщики со всей силой пытались поддержать любимый клуб. Эта игра собрала на трибунах больше тысячи поклонников хоккея.

Поддержка зрителей, увы, не помогла. Первый матч завершился со счётом 3:6 в пользу «Юнисон-Москва».

Но у наших хоккеистов был шанс на реванш - вторая встреча состоялась уже на следующий день. Увы, одолеть соперника «Арктике» не удалось и в этот раз, гости победи со счётом 3:7. 

Для выхода в следующую стадию плей-офф «Арктике» необходимо одержать три победы подряд. Ещё один матч против «Юнисон-Москва» состоится 15 марта, игра будет выездной.

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