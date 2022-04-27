Арктика теплеет, но факторы потепления в арктических широтах в последние годы демонстрируют замедление

Метеорологи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института утверждают, что средний годовой температурный показатель в Северной полярной области планеты в 2021 году превысил норму почти на 3 градуса. При этом скорость роста температуры воздуха несколько снизилась, отмечают учёные.

Также наблюдается тенденция к значительному сокращению площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане в 2021 году. По сравнению со второй половиной XX века площадь льдов сократилась на 700 тысяч кв. км. зимой, и на более чем 2,5 миллиона кв. км. летом, что почти в 1,5 раза превышает размеры Гренландии.

По итогам прошлого года ледовитость в северном полярном регионе Земли уменьшилась на 5-10% от среднемноголетних значений, в летний период - на 25-30%.

При этом, анализ данных за длительный период регулярных наблюдений говорит, что резко усилившиеся в начале 2000-х годов факторы потепления в арктических широтах в последние годы демонстрируют замедление.