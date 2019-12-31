Арктика удивляет - Новый год встречаем под водой!

Каждый встречает Новый год по-своему. Кто-то бегает по городу, надев на голову ушки или красный колпак, а кто-то решил начать праздник на дне фьорда Баренцева моря, устанавливая ёлку...

Последние приготовления, снаряжение для дайвинга загружено, катер отходит от причала Ура-Губы. Пункт назначения - полуостров Шалим, который находится в 10 километрах от посёлка. Именно там водолазы-любители планируют встретить Новый год. Праздник состоится под водой! В остальном - всё как у людей. Будет ёлка, хоровод и даже Дедушка Мороз.

Андрей Букреев, дайвер-инструктор: «Скорее всего, это любовь к морю. Любовь к морю и, как говорил Жак Ив Кусто: «Если жизнь даёт вам возможность, нельзя от неё отказываться». Надо всё пробовать».

На борту судна - 11 ныряльщиков и сопровождающие. Встречать Новый год в водной стихии у дайверов - сложившаяся традиция. Ни снег, ни ледяной ветер - празднику не помеха. Тем более что под поверхностью моря капризы природы не ощущаются. А от холодной воды, а она составляет 2-3 градуса, спасают специальные костюмы.

Пока судно движется к месту высадки, на палубе кипит работа, дайверы проверяют и подготавливают спецоборудование. Погружение, пусть и на 12 метров , дело серьёзное, особенно в неприветливых водах Баренцева моря. Техника безопасности должна быть на высоте.

Игорь Дереновский, дайвер: «Сейчас подготавливаемся к погружению. Это компенсатор плавучести, который даёт отрицательную и положительную плавучесть под водой. Сейчас немного холодно, поэтому он немного замёрз. Как только вставляешь шланг, то он не должен не шипеть»…

Большинство дайверов погружаются с кислородными баллонами за спиной, но в этот раз среди них есть и смельчак, который во время праздничного мероприятия под водой будет надеяться лишь на свои натренированные лёгкие. Максим Мачкарин, фридайвер или подводный охотник. Так называют ныряльщиков, которые тяжёлой системе подачи воздуха за спиной предпочитают маску и трубку. В отличие от коллег по хобби, время пребывания Максима под водой, как и глубина погружения, сильно ограничены, но всё равно удивляют.

Максим Мачкарин, подводный охотник: «Всё зависит от температуры воды, от окружающей среды. Допустим, сегодня у нас будет погружение, мы будем устанавливать ёлку на глубине до 12 метров . Я планирую на этой глубине пробыть, наверное, не больше одной минуты, потому что температура воды - окружающей среды довольно-таки тяжёлые условия. Я надеюсь, что всё получится и всё будет хорошо».

В основном подводный Новый год решили праздновать мужчины. Женщина среди дайверов одна. Вера Афанасьева - экономист. Подводными прогулками увлеклась 11 лет назад во время отдыха на тёплых морях. С тех пор, где только не побывала. Погружается женщина всегда вместе с напарником - так надёжнее.

Вера Афанасьева, дайвер: «Вообще-то, мы, дайверы, все бесполые существа, все равны. Но напарники помогают. Всё-таки я женщина, где-то поддержат, где-то, когда погружаемся с берега, поднесут, поддержат за баллон меня, чтобы не было очень тяжело».

До места высадки катер добрался за 40 минут. Дайверы по одному отправляются в объятия родной стихии. Самая ответственная задача - нести ёлку. Она, кстати, будет сиять огоньками и под водой.

Подводный праздник с ёлочкой занял около 10 минут. Много времени отняла операция по установке символа Нового года на дне. Новогоднее дерево, несмотря даже на груз у основания, упорно не желает занимать вертикальное положение. Тем не менее, опыт всё же побеждает.

Спустя ещё несколько минут, дайверы по одному начинают возвращаться на судно. Восхождение по трапу на борт гораздо сложнее спуска, поэтому не помешает помощь товарищей. Затем - быстро скинуть снаряжение и можно праздновать. Подводный бал с ёлкой и Дедом Морозом прошёл успешно.