Арктика заправляет погодой, а штаб – чистотой в городе

Календарная зима официально только началась, а Заполярье уже давно накрыло снегом. За чистотой в городе, своевременной уборкой дорог и дворов пристально следят. И вот в управлении Ленинского административного округа состоялось очередное заседание штаба по контролю за работой управляющих компаний.

То снег, то морозы, то оттепель. Погода в Мурманске непостоянна. Однако, несмотря на такие резкие и порой неожиданные перемены, необходимо сохранять чистоту и порядок во дворах города.

«Каждое утро я открываю прогноз погоды и смотрю его, - говорит Семён Ситник, первый заместитель генерального директора управляющей компании, - потому что мы сами знаем, Арктика – это кухня погоды. Над Арктикой формируются циклоны, из-за этого погода очень переменчива. Мы предугадали снегопад и вывели технику заранее. Наши дворы, в принципе, готовы, мы работали все выходные».

Всего в Ленинском округе функционирует 32 организации, обслуживающие дворы. Однако не все из них содержат вверенные им территории в надлежащем состоянии. Именно для устранения несоответствий дважды в неделю в управлении округа проводятся заседания штаба.

«На постоянной основе, в рамках возложенных полномочий, специалистами управления проводятся проверки на соблюдение правил благоустройства, - говорит Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействую со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Ленинского округа. - По результатам обследования составляется акт, направляются материалы для привлечения к административной ответственности нерадивых руководителей».

За прошедший период 2019 года специалисты округа провели больше 200 проверок придовомых территорий в Ленинском районе. По их результатам составлены 1254 акта. Виновные лица привлечены к административному наказанию в виде штрафов на общую сумму более 5,5 миллиона рублей.