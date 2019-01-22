Арктике – правовое поле, а северянам - доступная медицина и субсидии

Вопросами развития Арктической зоны России теперь будет заниматься Министерство по развитию Дальнего Востока. Это решение правительства страны на очередном оперативном совещании регионального правительства прокомментировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Кроме того, во время встречи были подняты вопросы борьбы с онкологией в регионе и мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Российская Арктика теперь будет подотчётной территорией Министерства по развитию Дальнего Востока. Структура уже занимается развитием Арктической зоны Дальнего Востока. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил полномочия данного министерства расширить. Президент предложение поддержал. По мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун, идея эта удачная.

- Как мы видим, решение по федеральному органу исполнительной власти, который должен систематизировать работу по Арктике, принято, - отметила во время заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Теперь мы рассчитываем на то, что работа по созданию нормативной базы активизируется, будут поставлены чёткие задачи по ускорению создания необходимого правового поля.

Создание нормативно-правовой базы, по которой будет жить Арктический регион страны, дело будущего. А вот качество и скорость медицинского обслуживания имеют важную роль уже сейчас. Особенно, если дело касается онкологии. Сегодня в Мурманской области рак простаты по распространённости уступает только раку лёгких. Поэтому на базе Мурманской областной больницы решили создать центр амбулаторной онкоурологической помощи. Работать он начал с 1 января этого года. Проконсультировать пациента в нём могут дистанционно.

- Система его работы так же, как и всех других центров, будет осуществляться через поликлиники по месту жительства, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Если у мужчины есть какие-то подозрения на какое-то заболевание, то он должен обратиться к участковому терапевту или к урологу по месту жительства, который определит необходимость направления человека на консультацию в этот центр.

Обсудили во время оперативки и вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2019 году. На эти цели выделят 365 миллионов рублей. Основной акцент сделают на облегчение доступа к льготным кредитам, которые выдаёт региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства. Основная роль в этой работе ляжет на плечи муниципальных образований. Субсидии городам будут предоставлять на основании конкурса.

- У нас будут традиционные гранты на поддержку начинающих предпринимателей, субсидии для компенсации по договорам лизинга, первых взносов и процентов по договорам лизинга, - сообщил Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Но в этом году мы вводим новый вид субсидий на создание и поддержку центров времяпрепровождения детей. Объём субсидий на одного получателя здесь будет составлять до полутора миллиона рублей.

Новый вид субсидий будет предназначаться и для моногородов. А чтобы проект успешно реализовался, Министерство промышленности и предпринимательства Мурманской области планирует проводить для предпринимателей образовательные семинары.