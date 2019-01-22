Советские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России27 января в Мурманске пройдёт традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.19 19:30

Арктике – правовое поле, а северянам - доступная медицина и субсидии

Вопросами развития Арктической зоны России теперь будет заниматься Министерство по развитию Дальнего Востока. Это решение правительства  страны на очередном оперативном совещании регионального правительства прокомментировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Кроме того, во время встречи были подняты вопросы борьбы с онкологией в регионе и мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Российская Арктика теперь будет подотчётной территорией Министерства по развитию Дальнего Востока. Структура уже занимается развитием Арктической зоны Дальнего Востока. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил полномочия данного министерства расширить. Президент предложение поддержал. По мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун,  идея эта удачная.

- Как мы видим, решение по федеральному органу исполнительной власти, который должен систематизировать работу по Арктике, принято, - отметила во время заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Теперь мы рассчитываем на то, что работа по созданию нормативной базы активизируется, будут поставлены чёткие задачи по ускорению создания необходимого правового поля.

Создание нормативно-правовой базы, по которой будет жить Арктический регион страны, дело будущего. А вот качество и скорость медицинского обслуживания имеют важную роль уже сейчас. Особенно, если дело касается онкологии. Сегодня в Мурманской области рак простаты по распространённости уступает только раку лёгких. Поэтому на базе Мурманской областной больницы решили создать центр амбулаторной онкоурологической помощи. Работать он начал с 1 января этого года. Проконсультировать пациента в нём могут дистанционно.

- Система его работы так же, как и всех других центров, будет осуществляться через поликлиники по месту жительства, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. -  Если у мужчины есть какие-то подозрения на какое-то заболевание, то он должен обратиться к участковому терапевту или к урологу по месту жительства, который определит необходимость направления человека на консультацию в этот центр.

Обсудили во время оперативки и вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2019 году. На эти цели выделят 365 миллионов рублей. Основной акцент сделают на облегчение доступа к льготным кредитам, которые выдаёт региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства. Основная роль в этой работе ляжет на плечи муниципальных образований. Субсидии городам будут предоставлять на основании конкурса.

- У нас будут традиционные гранты на поддержку начинающих предпринимателей, субсидии для компенсации по договорам лизинга, первых взносов и процентов по договорам лизинга, - сообщил Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Но в этом году мы вводим новый вид субсидий на создание и поддержку центров времяпрепровождения детей. Объём субсидий на одного получателя здесь будет составлять до полутора миллиона рублей.

Новый вид субсидий будет предназначаться и для моногородов. А чтобы проект успешно реализовался, Министерство промышленности и предпринимательства Мурманской области планирует проводить для предпринимателей образовательные семинары.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома
Rastic83
21.01.19 10:30
Учитывая, что, по мнению авторов рейтинга, в лидерах управляемости находятся Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург на шестом месте, а Москва - на восьмом, то мо
Комментарий к новости:Агентство политических и экономических коммуникаций считает, что в Мурманской области снижается эффективность управления
Анастасия
21.01.19 10:22
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нам сожгли звонок в квартиру, расположенный на лестничной клетке ( в тамбуре перед самой квартирой есть еще один) должна ли управляющая компания его заменить? **
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПрофицит бюджета страны составил в 2018 году 2,746 триллиона рублей - Минфин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – почти на 1 копейку-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика