Армейская авиация помогает тушить лесные пожары в Карелии

Более 26 тонн воды сбросили за день лётчики Западного военного округа на лесные пожары в Карелии.

Экипажи вертолётов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа выполнили 11 сбросов воды на лесные пожары, подступающие к посёлку Найстенъярви. Общая масса сброшенной жидкости составила более 26 тонн.

Полёты будут продолжаться как для мониторинга пожароопасной обстановки, так и для тушения очагов возгораний непосредственно в районах ЧС.

В зависимости от ситуации группировка может быть усилена.