Ароматы мира – хобби, искусство и обман

О том, как придать аромату форму и какого цвета запахи, рассказала полярнинцам куратор ольфакторного искусства из Москвы.

У любого аромата есть свой цвет. И даже звук. Он может иметь геометрическую форму или быть конкретным эпизодом из вашей жизни. Так, в воспоминания из своего раннего детства погрузилась Ирина, участница необычного мастер-класса в Полярном.

Ирина Храмцова, участница мастер-класса, г. Полярный: «Первый аромат, про который я говорила, что он напоминает поездку в лес с папой. Воспоминания нахлынули, до сих пор чувствуется».

Практически у каждого человека случаются такие короткие путешествия во времени и пространстве. Придавать аромату форму учит ольфакторное искусство. Один из кураторов данного направления Екатерина Порутчик. Гостья из столицы рассказала художникам города воинской славы об основных правилах работы с запахами.

Екатерина Порутчик, энтузиастка ольфакторного искусства, г. Москва: «У запаха нет гендера. Это социальный конструкт вокруг того, как должны или не должны пахнуть люди. Каждый может пахнуть, как ему захочется. Самый брутальный мужчина может пахнуть жасмином. И то прекрасно, такое у него право».

Обмануть мозг довольно легко, рассказывает куратор. Именно поэтому после вдыхания 7 разных ароматов следует сделать большой перерыв, проветрить комнату. Многие испытывают голод в этот промежуток времени, улавливая в воздухе запах выпечки или конфет. Также Екатерина рассказала, чем отличаются синтетические ароматы, то есть искусственно созданные, от натуральных. Но совершенно любому из них можно придать графическую форму, что и попытались сделать художники, участники мастер-класса.

Перенос чувства в совершенно другую плоскость, или буквально, раздражение одного из органов чувств, немедленно вызывающее отклик другого, в искусстве называется синестезией. Синестетом был, например, Кандинский. Он «видел» звуки, переносил их на холсты, дарил цвета и находил своё определенное место каждой услышанной ноте.