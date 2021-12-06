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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.21 19:30

Арсеналу в Полярном исполнилось 60 лет!

Обеспечить оружием структуры Северного флота – боевая задача Арсенала комплексного хранения, базирующегося в ЗАТО Александровск. Филиалы структуры снабжения расположены в закрытых городах области. В этом году свой 60-летний юбилей отметила воинская часть – один из филиалов Арсенала в городе Полярном.

В 1961 году началась история Арсенала города воинской славы Полярного, он и сегодня обеспечивает боеприпасами Кольскую флотилию Северного флота. Ракеты и боевые орудия доставляют на носители – корабли и подводные лодки, оборонную силу всей страны. И даже учения не обходится без специалистов службы.

В задачи снабженцев также входит хранение и транспортировка оружия и боеприпасов, процесс требует точной последовательности и скрупулёзности от внесения в отчёт цифр до погрузки-выгрузки боевых ракет.

Не обходится в подразделении и без творчества. Здесь любят и уважают КВН, к слову, игра одногодка военной части Полярного. А ещё в стенах формирования служит Андрей Жариков, родной брат Сергея – капитана Снежногорской сборной.

Андрей Жариков, начальник пожарной команды филиала Арсенала, г. Полярный: «Скажем так, в любой профессии без юмора нельзя, потому что, если не шутить в каких-то моментах, то очень сложно работать».

Структурными подразделениями филиала Арсенала города воинской славы руководит офицер в седьмой династии Дмитрий Хаитжанов. С 2004 года он несёт службу в рядах Северного флота, особой задачей военнослужащих считает не только защиту границ Родины, но и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В том числе и для этого на территории части открыта комната боевой славы.

Дмитрий Хаитжанов, начальник филиала Арсенала, г. Полярный: «Наша часть занимается поисковой работой вместе с определенными организациями. В данной комнате собраны материалы для экспозиции  «Эхо войны», чтобы наш личный состав помнил, что не следует такого допускать, чтобы над нашей головой было мирное небо».

Есть у филиала снабжения подшефный юнармейский класс. С юношами и девушками в алых беретах из школы №1 имени Погодина военнослужащие проводят строевые занятия, уроки по военной истории, спортивно-массовые мероприятия. А в этом году Арсенал принимает от своих подопечных поздравления, формированию исполнилось 60 лет.

Сергей Мамбетов, начальник Арсенала комплексного хранения, г. Гаджиево: «Хочется пожелать личному составу не останавливаться на достигнутом, продолжать работу, не снижая темпов обеспечения, не снижая показателей».

Такой праздник не мог обойтись без торжественных событий. На собрании, посвящённом юбилею, были отмечены благодарностями и почётными грамотами за особые заслуги сотрудники воинской части.

Екатерина Генералова, начальник отделения связи филиала Арсенала, г. Полярный: «Руководство Арсенала наградили мой личный состав почётными грамотами и отметили мой вклад, чем я горжусь».

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