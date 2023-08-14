Art Abstractov и Святослав Sparter: о старте Международного Арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ»

В Мурманске стартовал фестиваль уличного искусства «РОСТ». Художники из разных уголков нашей страны и Белоруссии уже приступили к работе.

В Мурманске стартовал фестиваль уличного искусства «РОСТ». Художники из разных уголков нашей страны и Белоруссии уже приступили к работе.

За время фестиваля они нарисуют 12 муралов, в том числе на торце одного из самых длинных домов России (на Кольском проспекте). Яркие рисунки со смыслом ещё больше будут радовать и вдохновлять мурманчан.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Art Abstractov, уличный художник, куратор и исследователь уличного искусства, и Святослав Sparter, уличный художник, поделятся с нами о том, какие творческие идеи они будут воплощать на домах в первомайском округе Мурманска, с какими трудностями они сталкиваются и как горожане относятся к их творчеству.