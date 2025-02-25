Арт-библиотека реализует проект «Дневник войны». Присоединяйтесь!

Когда дети должны были бить палками по крапиве и играть в дочки-матери, на их маленькие плечи легла тяжёлая ноша - наступил июнь 1941 года. Тогда детям было не до развлечений. В это время кто-то прибавлял себе возраст и шёл защищать Родину, а кто-то вставал за станок на заводе, помогая стране в тылу.

Все эти события они часто записывали в своих записных книжках, которые теперь хранятся в библиотеках. Сотрудники Арт-библиотеки в Мурманске открыли проект «Дневник войны», где любой желающий сможет прочитать северянам записи тех лет.

Июнь 1941 года стал роковым днём для всех жителей Советского Союза. Тогда все узнали о том, что такое война на собственном опыте. В военкоматы стояли длинные очереди не только из взрослых мужчин, там были и дети, которые тоже хотели встать на защиту своей Родины. Кого не пустили на передовую – встали за заводские станки, или помогали, чем могли. Вот и Владимир Воропанов из Росты взял лопату и начал копать окопы.

- Мы очень переживали, это было для нас очень ответственное поручение, - рассказывает историю Владимира Воропанова Владимир Аноховский. Когда ему дали книгу «Недетское детство», он проникся историей восьмилетнего мальчика из Мурманска.

Владимир Аноховский, участник проекта «Дневники войны»: «Меня заинтересовала вот эта книга, которая называется «Недетское детство маленьких мурманчан» и тут я нашёл для себя очень довольно-таки интересный материал о том, как началась война в городе Мурманске и том, как мальчишка обыкновенный встретил эту войну».

Виктория Чунина, библиотекарь Арт-библиотеки: «Проект «Дневник войны» - это аудио-проект. Суть его заключается в том, что в студии звукозаписи читатели приходят и зачитывают отрывки из дневников, из воспоминаний военного времени здешних жителей - Мурманска. Людей, которые пережили войну».

Аудиопроект посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к нему может любой желающий, написав в группу Арт-библиотеки Мурманска.