Арт-объект – скамейка стала яблоком раздора среди мурманчан

Скамейка на пяточке у здания регионального правительства вызвала бурю эмоций и оценок у жителей Мурманска. Кому-то конструкция пришлась по вкусу, а некоторые посчитали её неуместной. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попыталась разобраться во вкусовых предпочтениях горожан.

В последнее время наш город становиться всё краше и краше, появляются новые территории для отдыха, арт-объекты, а также новые скамейки. Некоторые нравятся горожанам, а некоторые не очень, вызывая бурю возмущений в соцсетях.

Владимир Шкода, житель Мурманска: «Я думаю, такие скамейки, например, дама с собачкой, помогают нашему поколению узнать наших русских писателей А.П. Чехова. В рассказе шла речь о собачке – белом шпице и эта собачка правдоподобна. Ну, и дамочка у Чехова была в берете, а тут в красивой шляпочке».

Владимир Шкода коренной мурманчанин, по его мнению, преображение столицы Заполярья в последние годы на лицо - теперь у горожан больше локаций для прогулок и занятий спортом. Месяц назад напротив здания правительства установили необычную скамейку. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём аккаунте в одной из социальных сети отметил, что она решит проблему стихийной парковки, которая мешала людям и молодёжи катается на скейтах и велосипедах летом. К тому же, стенку со скальной породой в тёплое время года озеленят. На страницах в Сети разгорелись жаркие споры: некоторые горожане посчитали, что конструкция недостаточно привлекательная.

Кому-то нравится эта скамейка, кому-то нет.

Владимир Шкода, житель Мурманска: «Это объект, а не просто скамейка, это художественный замысел, который украшает наш портовый город. Это ледокол, а там кораблик и его направление в сторону Мурманска. В большой город возвращаются корабли!».

Но композиция с ледоколом на проспекте Ленина не понравилась депутату Мурманской областной Думы Надежде Максимовой. Видео с совещания, на котором народный избранник дала нелестную оценку новоделу в центре города, попало на просторы Всемирной паутины.

Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы: «Мало того, что «оно» не в том месте встало вдруг, «оно» ещё и не эстетично, поэтому хотелось бы, чтобы такие масштабные конструкции в исторических местах Мурманска, чтобы хоть как-то согласовывались с населением, которое следит за тем, как меняется в город».

А вот к скамейкам в Молодёжном парке, который располагается напротив МГТУ, ни у кого претензий нет. Всё потому, что они не простые, а с подогревом.

Мы нашли тёплые уютные скамейки и успели их протестировать.

Выбор скамеек в городе, как мы уже убедились, широкий и на любой вкус. Ромнатично настроенным горожанам мы рекомендуем навестить даму с собачкой на Театральном бульваре, скейтеры и те, кто предпочитает активный отдых, могут прийти к ледоколу возле здания правительства, а тех, кто замерз и нуждается в подзарядке, приглашаем на прогулку в парк «Молодежный» на тёплые скамейки.